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Стрелявший в семью под Киевом злоумышленник задержан, - Небытов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Правоохранители задержали мужчину, который 12 октября совершил нападение на семью в Софиевской Борщаговке. Мужчина стрелял по автомобилю, в результате чего один человек был ранен.

Об этом сообщил глава Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Выстрелил в семью и мастерски исчез.12 октября незнакомец в камуфляже устроил громкую вендетту в Софиевской Борщаговке. 40 суток тщательной кропотливой работы полицейских – и стрелок арестован", – говорится в сообщении.

Небытов добавил, что "настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют"

Напомним, 2 октября сообщалось, что под Киевом неизвестный в камуфляже стрелял по автомобилю с семьей: один человек ранен.

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Стрелявший в семью под Киевом злоумышленник задержан, - Небытов 01
Стрелявший в семью под Киевом злоумышленник задержан, - Небытов 02
Стрелявший в семью под Киевом злоумышленник задержан, - Небытов 03
Стрелявший в семью под Киевом злоумышленник задержан, - Небытов 04

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Топ комментарии

  • ватникобой
    попахивает фуфлом от МВД, очередная героическая "спецоперация" друзей Татарова в министерстве по заказу Кремля, с целью дискредитации ВСУ. Мол все ветераны АТО/ООС это бандиты или невменяемые неадекваты. Ибо очень много нестыковок. Во первых собирать 18 комплектов камуфляжки и целый арсенал патронов, чтобы потом пойти на дело с пукалкой и шмалять из нее в закрытую дверь - это постановка на уровне "луцких террористов". Во-вторых, на фото не показали даже обстрелянную дверь и раненого)) видимо стреляли вообще из травмата. В третьих, хотел бы посоветовать Татарову для пущей наглядности производить арест вояки прямо в воинской части, чтобы все домохозяйки ахнули
  • Лысый коротышка
    Ви взагалі вмієте будувати хоч якісь логічні зв'язки? Ви цей свій коментар пишете під новиною, де ЗЛОЧИНЕЦЬ, що має НЕЗАРЕЄСТРОВАНУ та здобуту НЕЗАКОННИМ шляхом зброю, використав її для скоєння злочину проти НЕОЗБРОЄНОЇ сім'ї? Дайте вгадаю - ви антивакцинатор? Рівень логічного мислення приблизно такий самий.
  • Иван Кремень
    ты пишешь чушь. покажи мне хоть одно событие в сша, когда во время нападений преступников они были застрелены пересичными громадянами.
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