Стрелявший в семью под Киевом злоумышленник задержан, - Небытов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Правоохранители задержали мужчину, который 12 октября совершил нападение на семью в Софиевской Борщаговке. Мужчина стрелял по автомобилю, в результате чего один человек был ранен.
Об этом сообщил глава Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
"Выстрелил в семью и мастерски исчез.12 октября незнакомец в камуфляже устроил громкую вендетту в Софиевской Борщаговке. 40 суток тщательной кропотливой работы полицейских – и стрелок арестован", – говорится в сообщении.
Небытов добавил, что "настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют"
Напомним, 2 октября сообщалось, что под Киевом неизвестный в камуфляже стрелял по автомобилю с семьей: один человек ранен.