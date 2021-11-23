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СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии. ФОТОрепортаж

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Сотрудники СБУ заблокировали масштабную мошенническую схему, созданную заключенными Винницкой колонии. Через "коллег на свободе" они выманивали деньги у клиентов украинских онлайн-магазинов. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 100 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как удалось установить спецслужбе, мошенничество происходило за счет фейковых сайтов известных торговых платформ, онлайн-продаж и объявлений.

В целях хищения средств с карт клиентов злоумышленники входили в доверие, представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для осуществления отправки якобы приобретенного товара.

Затем давали ссылку на специально созданный фишинговый ресурс, визуально идентичный оригинальному сайту объявлений. В результате получали доступ к реквизитам платежных инструментов. Списание средств производилось на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.

СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии 01

Нелегальный бизнес просуществовал более 3-х месяцев, обмануты многие люди из всех регионов страны.

По данным следствия, в состав группы входило до 10 участников, в том числе осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений. Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и доступ к фейковым электронным ресурсам.

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Полученную "прибыль" от мошеннических действий использовали на содержание криминальных кругов.

СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии 02

Во время проведенных обысков в пенитенциарном учреждении правоохранители обнаружили:

  • черную бухгалтерию с прибылью-расходами и карточными счетами различных банковских учреждений,
  • средства связи.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме. Планируется уведомление о подозрениях ее активным участникам.

Мероприятия по разоблачению схемы проводились сотрудниками СБУ в Винницкой области совместно со следователями Нацполиции и оперативным отделом ГУ "Винницкое учреждение исполнения наказаний №1" при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.

СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии 02
СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии 04
СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии 05
СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии 06
Фото: СБУ

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Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    не занесли за ноябрь?
  • Прощай немытая раССея
    А сотрудники колонии, типа, ничего не знали ....
  • Максим Максимович b5166c8f
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