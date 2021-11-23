СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как удалось установить спецслужбе, мошенничество происходило за счет фейковых сайтов известных торговых платформ, онлайн-продаж и объявлений.
В целях хищения средств с карт клиентов злоумышленники входили в доверие, представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для осуществления отправки якобы приобретенного товара.
Затем давали ссылку на специально созданный фишинговый ресурс, визуально идентичный оригинальному сайту объявлений. В результате получали доступ к реквизитам платежных инструментов. Списание средств производилось на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.
Нелегальный бизнес просуществовал более 3-х месяцев, обмануты многие люди из всех регионов страны.
По данным следствия, в состав группы входило до 10 участников, в том числе осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений. Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и доступ к фейковым электронным ресурсам.
Полученную "прибыль" от мошеннических действий использовали на содержание криминальных кругов.
Во время проведенных обысков в пенитенциарном учреждении правоохранители обнаружили:
- черную бухгалтерию с прибылью-расходами и карточными счетами различных банковских учреждений,
- средства связи.
В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме. Планируется уведомление о подозрениях ее активным участникам.
Мероприятия по разоблачению схемы проводились сотрудниками СБУ в Винницкой области совместно со следователями Нацполиции и оперативным отделом ГУ "Винницкое учреждение исполнения наказаний №1" при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.