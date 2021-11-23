Две трассы, ведущие в Старобельск, отремонтировали в Луганской области, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Луганской области завершился ремонт сразу на двух трассах, ведущих в Старобельск – 100-километрового отрезка от Сватового и 40-километровый отрезка от Новоайдара.

О завершении работ на маршруте Сватово-Старобельск сообщает в Facebook Укравтодор, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"В 2021 году на Луганщине отремонтировали почти 200 км дорог государственного значения. Среди приоритетных направлений последнего ремонтно-строительного сезона - трасса Н-26 Чугуев-Меловое. По маршруту Сватово - Старобельск восстановлено более 100 км дороги", - рассказали в автодоре.

Между тем, Служба автомобильных дорог в Луганской области сообщила, что после ремонта вводится в эксплуатацию также полностью готовый 40-километровый маршрут Старобельск - Новоайдар на автодороге Н-21.

По всему маршруту Старобельск – Новоайдар обновили дорожное полотно, обустроили тротуары и наружное освещение в населенных пунктах, установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики и остановки транспорта.

На выезде из Старобельска подготовлена площадка для установления Укртрасбезопасностью передвижного габаритно-весового комплекса.

"Еще год назад дорога Н-21 выглядела жалко. Было немало нареканий от местных жителей. На некоторых участках на маршруте от Старобельска до Новоайдара дорожное покрытие было совершенно изношено, а передвигаться по такой дороге было опасно. Сегодня это современная, европейская дорога. Каждый житель Луганщины может видеть, что "Большая стройка" – это не только возможность ездить по нормальным дорогам, это не только безопасное движение транспорта, но и история о повышении качества жизни наших граждан", - рассказал заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов.

Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года в Украине планируют обновить в общей сложности 24 тыс. км дорог.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Укравтодор показал, какие технологии используют на строительстве Кременчугского моста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









