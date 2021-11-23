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Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины прибыли в Одессу. ФОТО

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Сегодня в Одессу прибыли два патрульных катера типа Island, которые являются частью безопасности помощи более чем на 2,5 млрд долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти катера обновили корабельный состав флота ВМС Украины для укрепления морской безопасности и помощи в сохранении суверенитета территориальных вод Украины и будут введены в эксплуатацию в ближайшее время", - подчеркнули в посольстве США.

Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины прибыли в Одессу 01
Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины прибыли в Одессу 02

Недавно на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на "Island".

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Топ комментарии

  • Влад Воланд
    Сподіваюся що в контейнерах ще багато цікавого привезли.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Посилення українського флоту,та взагалі армії саме на часі...
  • Михаил 9b8cd9a5
    Все это конечно хорошо,но за эти деньги это трудно назвать усилением флота.

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