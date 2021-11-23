Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины прибыли в Одессу. ФОТО
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Сегодня в Одессу прибыли два патрульных катера типа Island, которые являются частью безопасности помощи более чем на 2,5 млрд долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.
"Эти катера обновили корабельный состав флота ВМС Украины для укрепления морской безопасности и помощи в сохранении суверенитета территориальных вод Украины и будут введены в эксплуатацию в ближайшее время", - подчеркнули в посольстве США.
Недавно на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на "Island".