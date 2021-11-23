Задержаны полицейские с Днепропетровщины, изготовлявшие наркотики. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Следователи установили, что действующие сотрудники полиции и бывшие работники уголовного розыска создали преступную группировку, привлекая к ней жителей Павлограда и Павлоградского района Днепропетровской области.
Почти год, с октября 2020 по ноябрь 2021-го, они изготовляли и сбывали наркотические средства в особо крупных размерах.
К незаконному обороту наркотиков они привлекли не только сотрудников Павлоградского райотдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, но и наняли специального адвоката.
Следователи провели обыски более сорока человек в Павлограде и Днепре, а также Изюме на Харьковщине. У них изъяли наркотики, большую сумму денег и огнестрельное оружие.
Тем временем решается вопрос о вручении подозрения и избрании мер членам преступной организации.