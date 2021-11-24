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Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям. ФОТОрепортаж

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Ударная и истребительная авиация Воздушных сил ВС Украины во вторник вечером отработала нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский".

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Ударная авиация – самолеты Су-24М и Су-25 под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 наносили ракетно-бомбовые удары по наземным целям. После чего истребители отработали воздушные бои и нанесли имитированные удары по наземным и надводным целям в акватории моря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тренировок звено истребителей перехватило военно-транспортный самолет Ан-26, по легенде захваченный террористами. Истребители МиГ-29 заставили самолет совершить посадку на определенном аэродроме, где воины ССО отработали антитеррористические мероприятия.

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В пресс-службе также отметили, что особое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям 01
Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям 02
Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям 03
Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям 04
Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям 05
Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям 06
Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям 07

Топ комментарии

  • Super Gut
    Ударная авиация должна срочно отработать сепарское кубло на Банковой.
  • Виктор Сотник
    Ну во первых на фото не пилоты. Во вторых где найти опытного летчика моложе 50 лет? Их просто нет ваабще. В третьих за здоровьем и в том числе весе следят врачи. И нести ответственность за свои промахи они не хотят.
    Ну и в третьих, ограничение по весу на парашют 90 кг.
    В четвёртых, в сумме то что ты написал, это бред дилетанта
  • Don Bessam dc0e2bc1
    почему бубаноид с джавелином наперевес не выглядывает из иллюминатора?
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