К охране границы с Беларусью в Житомирской области привлекли дополнительные наряды полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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С 20 часов 23 ноября в рамках специальной операции по усилению границы с Республикой Беларусь на совместное с пограничниками и нацгвардейцами патрулирование севера региона заступили дополнительные наряды полиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Нацполиции Житомирской области.
Отмечается, что основной задачей стражей порядка была охрана правопорядка в громадах, разъяснительная работа с местным населением для предупреждения рисков нелегальной миграции.
Сразу после доведения участникам служебных задач правоохранители и военнослужащие ГПСУ отправились в определенные участки несения службы на территориях приграничных громад.
К обеспечению правопорядка и профилактической работе с населением присоединились полицейские сектора реагирования патрульной полиции и участковые офицеры, спецназовцы ГУНП. Правоохранители вместе с военнослужащими ГПСУ и НГУ работают на автомобильных постах и в составе автопатрулей.