В Ривненской области восстановлена самая разрушенная дорога региона, - ОГА. ФОТОрепортаж

На дороге территориально значения Т-18-01 Ривне-Здолбунов-Мизоч-Дубно в Ривненской области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершился капитальный ремонт 13-километрового участка, соединяющего села Здовбица, Уездцы и Кунин. До начала ремонта это была одна из худших дорог в области.

Об окончании работ сообщили в Ривненской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за крайне перенасыщенного количества транспорта именно эта дорога была одной из самых плохих в области. Колейность, ямы и выбоины – это то, на что постоянно сетовали водители", - поделился глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

Ремонт дороги был начат еще в прошлом году. Подрядчик провел на отрезке между Здовбицей и Куниным фрезерование старого дорожного покрытия, после чего были уложены два новых слоя асфальтобетонной смеси. В ходе работ были также укреплены обочины.

На сегодняшний день дорожники уже проводят обустройство автобусных остановок, устанавливают барьерное ограждение и дорожные знаки. На новом покрытии также наносится дорожная разметка.

По планам "Большой стройки", восстановление дороги Т-18-01 будет продолжено на участке Здолбунов - Дубно.

Напомним, по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года планируется восстановить все 24 000 км дорог государственного значения.