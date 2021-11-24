СБУ обнаружила в Луганской области вражеский тайник с противотанковыми минами, предназначавшимися для подрыва украинской техники. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Среди изъятого – противотанковые мины общим весом почти 40 кг тротила.
Укрытие было обустроено под полом полуразрушенного здания на территории Северодонецкого района.
По предварительным данным, схрон в 2014 году оборудовали подразделения боевиков. Злоумышленники планировали использовать средства поражения для вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции, в том числе против украинской военной техники.
Во время осмотра хранилища сотрудники СБУ обнаружили:
- 5 противотанковых мин ТМ-62;
- 12 гранатометных выстрелов;
- 7 боевых гранат разных модификаций;
- 3 противопехотные мины МОН-50.
В настоящее время продолжаются оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
Мероприятия по выявлению и изъятию боевых средств поражения проводились сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.