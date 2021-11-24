СБУ обнаружила в Луганской области вражеский тайник с противотанковыми минами, предназначавшимися для подрыва украинской техники. ФОТОрепортаж

СБУ продолжает системно выявлять и обезвреживать боевые хранилища участников незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР". В ходе оперативных действий в Луганской области установлено местонахождение еще одного вражеского схрона с арсеналом средств поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Среди изъятого – противотанковые мины общим весом почти 40 кг тротила.

Укрытие было обустроено под полом полуразрушенного здания на территории Северодонецкого района.

По предварительным данным, схрон в 2014 году оборудовали подразделения боевиков. Злоумышленники планировали использовать средства поражения для вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции, в том числе против украинской военной техники.

Во время осмотра хранилища сотрудники СБУ обнаружили:

5 противотанковых мин ТМ-62;

12 гранатометных выстрелов;

7 боевых гранат разных модификаций;

3 противопехотные мины МОН-50.

В настоящее время продолжаются оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по выявлению и изъятию боевых средств поражения проводились сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Фото: сайт СБУ