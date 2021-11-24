Военная контрразведка СБУ предотвратила возможную передачу спецслужбам РФ секретных данных относительно подразделений противовоздушной обороны Украины. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка СБУ продолжает системно противодействовать разведывательно-взрывной деятельности спецслужб РФ против оборонного потенциала нашего государства. В Винницкой области разоблачен чиновник одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на тайном сборе секретных сведений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе следственных действий у злоумышленника изъяты незаконно полученные материалы по системам защиты отечественных оборонных объектов, в том числе подразделениям боевой авиации.

Проверяется информация о причастности военнослужащего к агентурной сети российских спецслужб.

Установлено, что чиновник скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Для этого он незаконно копировал секретные оборонные сведения и хранил их по месту жительства.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлен факт добровольного получения гражданства РФ его двумя близкими родственниками. По данным следствия, до 2017 года они постоянно проживали на территории временно оккупированной АР Крым.

При этом один из них скрыл наличие российского гражданства при поступлении в одно из заведений высшего образования Вооруженных Сил Украины.

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По материалам СБУ ему отменили допуск к гостайне и уволили из рядов военного вуза.



Фото: сайт СБУ

По двум фактам, в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, проводились следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками Департамента военной контрразведки СБУ совместно со следователями Управления СБУ в Винницкой области и при процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.