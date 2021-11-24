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На самом высоком украинском мосту в Запорожье уже заканчивают монтировать ванты. ФОТОрепортаж

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В Запорожье завершаются работы по закреплению вантов на новом мосте, который станет самым высоким в Украине и одним из самых высоких в Европе.

Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"В Запорожье продолжается строительство флагманского проекта программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" – автотранспортной магистрали через Днепр. Сейчас мостостроители близки к завершению работ на сооружении №10, а именно верховой части вантового моста. Там завершают монтаж вантовых канатов", – говорят в ОГА.

На самом высоком украинском мосту в Запорожье уже заканчивают монтировать ванты 01

Мостостроители должны смонтировать 48 вантов, работы планируют завершить к концу недели. Параллельно с этим очищают постройку и наносят защитный слой на тротуар.

На самом высоком украинском мосту в Запорожье уже заканчивают монтировать ванты 02

Работы идут и на других 14 сооружениях мостов, в которых задействовано более 600 специалистов.

"В частности, на низовой части балочного моста и подходах к нему идет опускание пролетного строения моста на опорные части. На сооружении № 5-н продолжается установка анкеров на тротуарах под барьерное и перильное ограждение. На сооружении №3 мостостроители выполняют монтаж опалубки и армирования шестой захватки", - комментирует областная администрация.

На самом высоком украинском мосту в Запорожье уже заканчивают монтировать ванты 03

На эстакаде над кольцом на острове Хортица уже готово покрытие проезжей части, а на стройплощадке у Кривой бухты завершили сбор последних двух секций моста.

На самом высоком украинском мосту в Запорожье уже заканчивают монтировать ванты 04

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского еще одна масштабная "Большая стройка" моста ведется в Кременчуге, где уже устанавливают трубы для возведения нового моста через Днепр.

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Топ комментарии

  • Орест Орест
    С тех пор как на банковую заехало чмо ростом 1,5 м на табуретке, у нас в стране все стало самое большое и мы везде самые первые. Но, думаю, что как бы это чмо не пыжилось, даже Ленка стала уже догадываться что у Пети больше.
  • Scorpman Y
  • Scorpman Y
    как каким... попиарится)
    "триває будівництво флагманського проєкту"...
    угу.. мост только реально начали строить давно - а шмаркля подсуетился "бабла накосить - внукам хватит"))
    повсеместно - стройки идут за счет местных бюджетов, а всё "участие" зеЛоха - в виде ОГРОМНОГО баннера)
    Это как весной 2020 - когда вместо кислородных концентраторов - зеЛох офшорный рассылал листовки по больницам о том как "зеленский заботится о врачах и медсетстрах"
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