На самом высоком украинском мосту в Запорожье уже заканчивают монтировать ванты. ФОТОрепортаж

В Запорожье завершаются работы по закреплению вантов на новом мосте, который станет самым высоким в Украине и одним из самых высоких в Европе.

Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"В Запорожье продолжается строительство флагманского проекта программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" – автотранспортной магистрали через Днепр. Сейчас мостостроители близки к завершению работ на сооружении №10, а именно верховой части вантового моста. Там завершают монтаж вантовых канатов", – говорят в ОГА.

Мостостроители должны смонтировать 48 вантов, работы планируют завершить к концу недели. Параллельно с этим очищают постройку и наносят защитный слой на тротуар.

Работы идут и на других 14 сооружениях мостов, в которых задействовано более 600 специалистов.

"В частности, на низовой части балочного моста и подходах к нему идет опускание пролетного строения моста на опорные части. На сооружении № 5-н продолжается установка анкеров на тротуарах под барьерное и перильное ограждение. На сооружении №3 мостостроители выполняют монтаж опалубки и армирования шестой захватки", - комментирует областная администрация.

На эстакаде над кольцом на острове Хортица уже готово покрытие проезжей части, а на стройплощадке у Кривой бухты завершили сбор последних двух секций моста.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского еще одна масштабная "Большая стройка" моста ведется в Кременчуге, где уже устанавливают трубы для возведения нового моста через Днепр.

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