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Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа. ФОТОрепортаж

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В прошлом году газопровод был разрушен во время наводнения. Протестующие потребовали отремонтировать газопровод и подать газ в дома.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Перед тем, как приехать в Черновцы на протест, два дня подряд перекрывали местную дорогу. Их возмутило, что за эти дни к ним никто из чиновников не приехал, чтобы разъяснить ситуацию.

Во время пикета жители села Банилов кричали "Нам нужен газ".

"Мы два дня перекрывали дорогу в селе — к нам никто не приехал. У меня двое детей — они мерзнут, в доме холодно. Мы греемся дровами. Нам обещали, что будет 1 октября, потом с 1 декабря, теперь говорят 20 декабря ", - рассказала протестующая Параскева Куделько.

К митингующим вышел директор департамента капитального строительства Николай Гладюк. По его словам, ОГА объявила и провела тендер, сейчас ведутся работы по ремонту газопровода.

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В то же время глава ОГА Сергей Осачук после того, как люди вышли с пикетом, написал на своей странице в Facebook, что глава громады "подстрекает людей к эмоциональным шагам, а мог бы просто принести теплого чая строителям".

Летом газ местным жителям подавали через временный газопровод. Он пригоден только для использования в теплое время, так как со снижением температуры давление в нем падает.

В конце октября этого года правительство выделило почти 9 миллионов гривен на восстановление газопровода "Джур-Банилов". Заместитель председателя ОГА Богдан Ковалюк сказал, что восстановить провод должны до конца ноября.

Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа 01
Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа 02
Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа 03
Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа 04
Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа 05
Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа 06
Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа 07

Топ комментарии

  • Sav UA
    Хотіли написати падловова.
  • буков
    При тому що у нас Голодомору не було, москалі не встигли "звільнити".
  • Павел Стрембовский
    Стоят довольные рожи и бросаются словами... А опыт подсказываете, что спроси любую из них, начнут рассказывать что никакого Голодомора и не было никогда, а был просто неурожай...
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