На Черниговщине отремонтировали и сделали безопасным участок проходящей по селу трассы Н-07 - Служба автомобильных дорог. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
Село Лавирково небольшое – здесь проживает чуть более 100 жителей. Дома расположены в разных концах населённого пункта, рядом с сельскохозяйственными угодьями.
Однако, говорят в автодоре, дорога должна быть безопасной вне зависимости от количества жителей:
"По селу сделана пешеходная зона, островок безопасности на переходе, места остановки транспорта. На новое покрытие нанесена разметка и шумовые полосы холодным пластиком, установлены знаки, металлическое барьерное ограждение. Остается провести линии освещения".
Также полностью заменили дорожное покрытие, расчистили и отремонтировали водопропускные трубы и расчистили обочины.
Ремонт трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, соединяющей населенные пункты трех областей, выполняется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Протяженность трассы по территории области составляет 143 км. Часть состоит из бетонных плит, которые демонтируют и заменяют на асфальтобетонное покрытие, рассчитанное на современные нормы нагрузки.
Всего в Черниговской области в этом году отремонтируют 182 км дорог государственного значения.
Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Ровенской области восстановили одну из самых разрушенных дорог региона.