"Террористов" нейтрализовали, "заложников" освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Цель тренировок – проверка готовности всех субъектов борьбы с терроризмом к противодействию возможным диверсиям и повышению уровня межведомственного взаимодействия во время проведения спецопераций.
По легенде тренировок условные террористы проникли на территорию следственного изолятора в Старобельске и захватили в заложники сотрудников пенитенциарного учреждения. Преступники требовали освободить лиц, взятых под стражу.
Поскольку требование "террористов" не было выполнено сразу, то их сообщники совершили "диверсию", взорвав мост через реку Айдар.
В результате было принято решение о начале силовой фазы. Бойцы Центра специальных операций СБУ "А" нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников".
Между тем, взрывотехники обнаружили заложенные "взрывные устройства" и обезвредили их.
Другие участники учений оперативно восстановили транспортное сообщение через реку, возведя понтонную переправу, и локализовали последствия диверсии. Условные диверсанты были задержаны.
В учениях приняли участие региональные подразделения Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Госспецсвязи, прокуратуры, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органы государственной власти и местного самоуправления.
По оценкам координационной группы Антитеррористического центра при СБУ, участники тренировок продемонстрировали готовность к слаженному межведомственному взаимодействию в условиях проведения антитеррористической операции в районе ООС.
Систематическое проведение таких учений позволяет усилить эффективность совместных действий при проведении реальных спецопераций.