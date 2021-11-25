"Террористов" нейтрализовали, "заложников" освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил. На этот раз в Старобельском районе Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Цель тренировок – проверка готовности всех субъектов борьбы с терроризмом к противодействию возможным диверсиям и повышению уровня межведомственного взаимодействия во время проведения спецопераций.

По легенде тренировок условные террористы проникли на территорию следственного изолятора в Старобельске и захватили в заложники сотрудников пенитенциарного учреждения. Преступники требовали освободить лиц, взятых под стражу.

Поскольку требование "террористов" не было выполнено сразу, то их сообщники совершили "диверсию", взорвав мост через реку Айдар.

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В результате было принято решение о начале силовой фазы. Бойцы Центра специальных операций СБУ "А" нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников".

Между тем, взрывотехники обнаружили заложенные "взрывные устройства" и обезвредили их.

Другие участники учений оперативно восстановили транспортное сообщение через реку, возведя понтонную переправу, и локализовали последствия диверсии. Условные диверсанты были задержаны.

В учениях приняли участие региональные подразделения Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Госспецсвязи, прокуратуры, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органы государственной власти и местного самоуправления.

По оценкам координационной группы Антитеррористического центра при СБУ, участники тренировок продемонстрировали готовность к слаженному межведомственному взаимодействию в условиях проведения антитеррористической операции в районе ООС.

Систематическое проведение таких учений позволяет усилить эффективность совместных действий при проведении реальных спецопераций.

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Фото: сайт СБУ