Избили и закопали на кладбище, - на Волыни двое мужчин убеждали третьего не требовать долг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Как рассказали в полиции, один местный житель задолжал деньги другому. А когда тот потребовал возвращения долга - обратился к двум своим знакомым.
"Назначив пострадавшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, двое граждан в течение трех часов его избивали. При этом они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль. Потом отвезли его на кладбище. Применяя физическую силу, заставили потерпевшего выкопать могилу и забросали его землей", - говорится в сообщении полиции.
Мужчина смог выбраться с могилы и обратиться в полицию.
Обоих нападавших задержали, дома у них провели обыски. Мужчин подозревают в разбое и незаконном завладении автомобилем. Им грозит до 10 лет за решеткой.