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Избили и закопали на кладбище, - на Волыни двое мужчин убеждали третьего не требовать долг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Потерпевший смог выбраться с могилы и обратился к полицейским. Сейчас он находится в реанимации, а нападавших задержали.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказали в полиции, один местный житель задолжал деньги другому. А когда тот потребовал возвращения долга - обратился к двум своим знакомым.

"Назначив пострадавшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, двое граждан в течение трех часов его избивали. При этом они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль. Потом отвезли его на кладбище. Применяя физическую силу, заставили потерпевшего выкопать могилу и забросали его землей", - говорится в сообщении полиции.

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Мужчина смог выбраться с могилы и обратиться в полицию.

Обоих нападавших задержали, дома у них провели обыски. Мужчин подозревают в разбое и незаконном завладении автомобилем. Им грозит до 10 лет за решеткой.

Избили и закопали на кладбище, - на Волыни двое мужчин убеждали третьего не требовать долг 01
Избили и закопали на кладбище, - на Волыни двое мужчин убеждали третьего не требовать долг 02
Избили и закопали на кладбище, - на Волыни двое мужчин убеждали третьего не требовать долг 03
Избили и закопали на кладбище, - на Волыни двое мужчин убеждали третьего не требовать долг 04

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Топ комментарии

  • Так Треба 02a9202c
    Хочеш мати ворога - позич комусь гроші
  • НБ
    Я позичаю лише таку суму з якою ладний назавжди розпрощатися і ніколи про борг не нагадую. Якщо не віддають то це плата за знання того що людина гнила. Всі при цьому задоволені.
  • Алик Асланов
    Странно, обычно вроде всё наоборот 😁
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