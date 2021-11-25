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Фура раздавила такси в Харькове – есть погибшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Полиция выясняет обстоятельства масштабного ДТП на въезде в Харьков, по предварительной информации, столкнулись 5 транспортных средств, число погибших еще неизвестно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграмме отдел коммуникации полиции Харьковщины, передает Укринформ.

"Предварительно установлено, что столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси. Есть погибшие. Их количество устанавливается", - говорится в сообщении.

Информация о ДТП поступила 25 ноября в 18:25.

В настоящее время на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.

В социальных сетях сообщается , что ДТП произошло на кольцевой дороге в районе въезда в 602-й микрорайон города, а в раздавленном такси находились по меньшей мере три человека.

Пользователь Фейсбука Юрий Сапронов опубликовал видео с места происшествия.

Фура раздавила такси в Харькове – есть погибшие 01
Фура раздавила такси в Харькове – есть погибшие 02
Фура раздавила такси в Харькове – есть погибшие 03
Фура раздавила такси в Харькове – есть погибшие 04

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Топ комментарии

  • belge
    В Харькове автомобильный транспорт запретить. Пусть на ишаках, на верблюдах, на страусах... Целее будут.
  • Taras Klunyk
    бачу у стрічці новин Харків, вже знаю що жахлива ДТП
  • Maksim Perepelitca
    Розумію що зараз не до гумору , але таке вже стає актуальним для Харківа . Коментар внизу взагалі - шедевр . .
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