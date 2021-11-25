В книге, изданной Музеем Голодомора для распространения правды о геноциде, нашли фальсификации. Институт нацпамяти назначил экспертизу. ФОТО

Ряд ученых заявляют о фальсификации в издании, проведенном под эгидой Музея Голодомора. Они указывают на целый ряд явных фальсификаций данных и считают, что трехкратное завышение реального количества умерших из-за Голодомора подрывает доказательность самого факта геноцида.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет об изданной книге "Геноцид украинцев 1932–1933 по материалам досудебных расследований". Хотя в комментариях специалисты отмечают, что предыдущие издания также содержали немало ошибок, но книга 2021 года содержит откровенные фальсификации.

Ранее кандидат исторических наук Геннадий Ефименко заявил о большом количестве ошибок в издании и предположил, что это сделано для продвижения цифры умерших от Голодомора 10,5 миллионов, которую он называет научно необоснованной и не доказанной. Он привел конкретные примеры, когда в книге были сфальсифицированы цифры умерших, которые называли исследователи прошлого. Так, первый ученый, изучавший демографические потери из-за Голодомора, Степан Сосновый называл 4,8 миллиона, тогда как в книге сказано, что он писал о 7 млн ​​умерших.

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Аналогично указаны значительно более высокие цифры, говоря о работах многих других исследователей, в частности Роберта Конквеста. Кроме того, в один ряд с позициями ученых поставлены не подкрепленные фактами цифры, названные публицистами и политиками.

Вчера, 24 ноября, Ефименко на пресс-конференции продемонстрировал подлог на конкретных примерах.

21 ноября прошла научная конференция, в последней панели которой ведущие ученые обсудили проблемы подсчета демографических потерь от Голодомора. В резюме конференции доктор исторических наук, один из ведущих исследователей Голодомора Станислав Кульчицкий выразил отношение ученых к позиции Музея Голодомора. Ее он назвал парадоксальной:

"Мы видим, что для обоснования этой позиции, которая заключается минимум в двукратном превышении реальных демографических потерь, задействованы большие ресурсы. Зачем это делается? Затрудняюсь сказать. Но это делается, и есть подозрения, что для усиления этой позиции используются средства, которые сейчас государство ассигнует в Музей Голодомора. Удар приняли на себя демографы, позиция которых обоснована элементарными законами их науки. Поддержать их придется историкам, которым не безразлично, как эта проблема будет освещаться в школьных и вузовских учебниках, средствах массовой информации".

Напомним, демографы и большинство историков, специально исследующих Голодомор, считают, что сверх смертность от Голодомора составила 3,9 миллиона и еще 600 тысяч не рожденных. Таким образом, общая цифра демографических потерь от Голодомора составила 4,5 миллиона.

Ефименко объяснил опасность накручивания смертности, особенно если это делается от имени государственного Музея Холокоста, распространяющего свои издания по всему миру как проявление официальной политики государства:

"Помимо обращения к элементарной научной этике и порядочности, есть еще один чрезвычайно негативный и важный момент, который станет неизбежным следствием таких инициированных руководством Национального музея Голодомора-геноцида фальсификаций. Именно благодаря таким поставленным в результате фальсификаций числам, да еще поданным от имени авторитетных учреждений, многие патриотически настроенные граждане Украины и украинцы за рубежом, в том числе и образованные, искренне верят в то, что признание Голодомора геноцидом напрямую коррелируется с количеством погибших от голода. Мол, чем выше будет названо количество погибших от голода, тем вернее можно донести до всех мнение о геноцидном характере действий Кремля.

А это неправда, категоричная неправда – как по определению, так и по результатам.

Ведь определение тех или иных действий геноцидом не обусловлено нижним пределом потерь. И пример признанного международным судом геноцида в Сребренице (Босния и Герцеговина) это четко подтверждает, ведь там официальное число убитых мусульман составляет 8372 человека. Поэтому для признания Голодомора геноцидом не играет роли - убито голодом было 4 млн, или 7 млн, или 10,5 млн украинцев. Больше всего считают аргументы, демонстрирующие намерения и действия организатора геноцида, в случае с Голодомором – Кремля.

Но проблема не только в том, что созданием этой исполненной фальсификатом книги ее авторы фактически обманывают своих приверженцев.

Главная опасность в другом.

Доведение до абсурда количества погибших от голода в годы Голодомора, как и использование сфальсифицированных аргументов, никак не будет способствовать доведению геноцидного характера действий Кремля; более того: фальсификат, тем более откровенный и легко опровергаемый, априори не может убедить кого-то, кто сомневается и мыслит.

В то же время он действует с точностью до наоборот: подрывает сам концепт Голодомора как геноцида и нивелирует достижения украинских ученых в этой теме. Не только потому, что гиперболизированное до абсурда количество погибших само по себе вызывает отрицание как очевидная неправда, но еще и потому, что это автоматически вовлекает в число местных помощников Кремля гораздо большую часть украинцев, чем это было на самом деле. То есть снимает часть ответственности Кремля, утверждая массовый характер местной "помощи" его действиям.

Но и это не все.

Из-за завышенного до абсурда числа погибших от голода подвергаются забвению другие преступления Кремля, прежде всего коллективизация, раскулачивание, депортации, репрессии против интеллигенции и духовенства. А именно они, если определять понятие "геноцид" по указанному его создателем (Р.Лемкиным) определению, вместе с убийством голодом, и являются составляющими геноцида против украинского народа. Фактически инициированное руководством музея забвение других преступлений Кремля происходит не только в контексте отсутствия потерь от преступлений (все приписывается голоду), но и в игнорировании борьбы украинского народа, который даже после ликвидации, арестов или депортации ведущих интеллектуалов и активного сельского слоя в Украине в 1929-1931 годах все же в 1933 г. заставил Кремль частично отступить".

О фальсификации данных в книге также заявил издатель Марко Мельник. По его словам, предварительно напечатанное и уже отправленное в библиотеку издание было изъято, а впоследствии изменено путем фальсификации. В этом Мельник обвинил представителя СБУ Николая Герасименко, которого назвал "серым кардиналом" Музея Голодомора, и директора музея Олесю Стасюк.

"Под руководством Герасименко (которые могут подтвердить все, кто имеет отношение к подготовке книги) макет издания полностью переработан, выброшены логотипы моего издательства, убрали даже название издательства на титульной странице, что делает издание несоответствующим официальным требованиям для печатных изданий. Однако исходные данные и индивидуальный номер книжного издания ISBN, который я присвоил оригинальной книге, был и в переработанном макете, но это были далеко не все изменения по сравнению с оригинальным изданием. Герасименко неистово матерился, когда объяснял мне причины изъятия тиража и продемонстрировал экземпляр книги, где были десятки закладок на страницах, которые он хотел изменить.

Так появилась подделка, изображенная на фото. На нее нет никаких документов, в отличие от той, которую издавал я. Специалисты в исследовании темы Голодомора позже выяснили, что в новую книгу добавлен ряд весомых фальсификаций и других свидетельств непрофессионализма историков, и еще добавлены грифы научных и государственных институтов", - сказал он.

По словам Мельника, издание этой книги "очень сильно навредило украинским интересам, но созданная "куратором музея" фальшивая версия содержала еще большее количество сомнительных источников, "случайно" допущенных ошибок и "неточностей", что все те государственные институции, чиновники и ученые, чьи имена и названия упоминались в книге, были скомпрометированы".

"Это похоже на спецоперацию, направленную на уничтожение репутации украинской исторической науки и авторитета государства в целом, - считает он. - Но хуже всего, что это откровенное глумление над памятью миллионов невинно убитых голодом украинцев. По моему убеждению, эти действия совершены с умыслом и в интересах нашего врага в гибридной войне. Россия уже предпринимала попытки помешать признанию Голодомора на международном уровне. Почерк характерен.

…Подделка материалов о жертвах Голодомора – преступление, аналогичное отрицанию геноцида или уменьшению его значения. Это бомба, заложенная в украинские национальные интересы. Голодомор пытаются ликвидировать как явление в нашем национальном сознании и хотят сделать все, чтобы его не признало мировое сообщество, а наших исследователей считали некомпетентными. Такими, что рисуют цифры "с потолка".

Обвиняемые в фальсификации Олеся Стасюк и Николай Герасименко не обнародовали своей позиции. Нет реакции и на официальной странице Национального музея Голодомора-геноцида.

В то же время есть реакция Станислава Литвинова, сотворца документального фильма "10,5", который также создан под эгидой Музея Голодомора, и также продвигает тезис о 10,5 млн умерших от Голодомора. Ученых, не подтверждающих цифру 10,5 млн умерших из-за Голодомора, он назвал "пророссийскими учеными". Фильм "10,5" будут демонстрировать или уже продемонстрировали во многих посольствах Украины за рубежом.

Украинский институт национальной памяти направил книгу на экспертизу Института истории Украины НАНУ, а также обратился в Офис президента Украины, Кабинет Министров Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство иностранных дел Украины, Министерство образования и науки Украины, Национальную академию наук Украины с призывом воздержаться от использования в общественной коммуникации государственных органов фальшивых данных по Голодомору.

В промежуточном ответе Институт истории Украины отметил, что подсчеты, изложенные в издании, противоречат известным на сегодня данным:

"Подсчеты относительно демографических потерь Украины вследствие Голодомора, отстаиваемые авторами Экспертизы, противоречат известным, многократно проверенным, прошедшим экспертизу мировой научной среды, результатам профессиональных исследователей по проблеме и поэтому не могут быть рекомендованы к применению в законодательной практике.

Потери Украины в результате Голодомора-геноцида требуют своего дальнейшего исследования, а не нормативного назначения.

Учитывая современное состояние научного знания по проблемам Голодомора и весомости его политической составляющей, следует отметить, что упомянутые Вами материалы требуют комплексного, предметного изучения, источниковедческой критики и экспертизы не только самого издания, но и касательных материалов с целью мотивации выводов относительно соблюдения/или несоблюдения исследовательских процедур авторами-составителями документа и инициаторами законодательной инициативы".