В Винницкой области капитально отремонтировали развязку между Винницей и Жмеринкой, включая 100-летний мост. ФОТОрепортаж

В селе Семаки Винницкой области открыли после капитального ремонта путепровод и транспортную развязку на автодороге государственного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский.

Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Работы, проведенные по программе президента "Большая стройка", существенно облегчат жизнь жителей местных громад.

Кроме того, этот участок международной трассы станет более безопасным после капитального ремонта путепровода, созданного в 30-х годах прошлого века и давно исчерпавшего свой технологический ресурс.

"Отныне жители города Бар и Жмеринки будут довольны, потому что раньше возникали определенные неудобства из-за необходимости объезда, где дорога тоже была не в лучшем состоянии. Теперь движение по мосту открыто", - заявил глава ОГА Сергей Борзов.

В ходе ремонта усилили балки и отремонтировали опоры, сделали гидроизоляцию и водоотвод, укрепили обочину, сделали тротуары и новое освещение, положили новое дорожное покрытие с 10-летней гарантией качества. Стоимость ремонта транспортной развязки составила 126 млн гривен.

Напомним, к концу недели завершат монтаж вантов на новом мосту в Запорожье, строящемся по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Он станет самым высоким в стране.

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