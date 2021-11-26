Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью. ФОТОрепортаж
19 400125
Омбудсмен Людмила Денисова обнародовала кадры с места расположения украинских пограничников, отправленных на усиление украинско-белорусской границы. СМИ сравнили их с условиями размещения польских военных на границе с Беларусью.
Об этом пишет Ukrainian Military Pages, передает Цензор.НЕТ.
Фото условий размещения пограничников, отправленных на усиление украинско-белорусской границы (обнародованы Уполномоченным ВРУ по правам человека Людмилой Денисовой):
"После фото с условиями размещения украинских пограничников публикуем фото, как живут на границе польские военные. Здесь два основных варианта: модульные лагеря или палатки, правда более современные, чем наши образцы 1956 года", - добавляет издание.