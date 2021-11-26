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Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью. ФОТОрепортаж

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Омбудсмен Людмила Денисова обнародовала кадры с места расположения украинских пограничников, отправленных на усиление украинско-белорусской границы. СМИ сравнили их с условиями размещения польских военных на границе с Беларусью.

Об этом пишет Ukrainian Military Pages, передает Цензор.НЕТ.

Фото условий размещения пограничников, отправленных на усиление украинско-белорусской границы (обнародованы Уполномоченным ВРУ по правам человека Людмилой Денисовой):

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Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 01
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 02
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 03
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 04
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 05
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 06
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 07

"После фото с условиями размещения украинских пограничников публикуем фото, как живут на границе польские военные. Здесь два основных варианта: модульные лагеря или палатки, правда более современные, чем наши образцы 1956 года", - добавляет издание.

Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 08
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 09
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 10
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 11
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 12
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 13
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 14
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 15

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Топ комментарии

  • Sergey Rafalovych
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    Скільки витратили з бюджету на святкування дЄрьмака?
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    Скільки на ці гроші можна було купити хоча би нормальних палаток?

    Абдристович, Подоляк, Мосейчук про це не розкажуть.
  • Николай Николаевич b96f438b
    Тому що всі гроші йдуть на мудрий нарід.
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