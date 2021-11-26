СБУ обнаружила скрытый арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с тепловизорами вблизи границы с РФ и Беларусью. ФОТОрепортаж

СБУ продолжает проводить комплексные мероприятия по противодействию незаконному обороту средств поражения. В ходе следственно-оперативных действий в Черниговской области установлено местонахождение скрытого арсенала незарегистрированного огнестрельного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Среди изъятого – ручной пулемет и иностранные винтовки с глушителями.

Средства поражения обнаружены на территории двух частных охотничьих баз, расположенных вблизи границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Во время обысков по местам расположения объектов и адресам проживания представителей их администрации правоохранители изъяли:

ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм,

4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором,

пистолет Макарова,

револьвер,

почти 400 патронов разного калибра,

дымовую шашку.

Кроме того, выявлено более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения.

Выявленные средства поражения и другие предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности по привлечению к ответственности виновных лиц.

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Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники СБУ в Черниговской области совместно со следователями областного управления Национальной полиции и процессуального руководства прокуратуры.





Фото: сайт СБУ