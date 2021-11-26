Завод в Харькове сможет разливать более 10 тыс. доз COVID-вакцины в час и более 30 млн доз в год, - Ляшко. ФОТОрепортаж

Завод фармацевтической компании Лекхим в Харькове сможет разливать более 10 000 доз вакцины от COVID в час. Процесс планируется запустить уже в 2022 году.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны быть готовы и к следующим возможным волнам COVID-19, и к любым другим инфекционным болезням.

И независимыми от других стран мы сможем стать благодаря современному производству лекарственных средств, в том числе иммунобиологических препаратов, отечественные мощности есть", - написал он.

Ляшко отметил, что "Лекхим" в год производит более 950 млн готовой продукции: таблетированные формы, суппозитории и инъекционные препараты. Производство автоматизировано и роботизировано, убедился своими глазами. Человеческий фактор сведен к минимуму.

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Также он добавил, что с руководством предприятия обсудили запуск линии производства вакцин по трем позициям, которые важны для государства - антиковидная вакцина, вакцина против гриппа и полиомиелита.

"Постановлением Кабмина мы уже разрешили фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19 с государственными льготами и освобождением этого оборудования от налогообложения. Так мы сможем наладить собственное производство вакцин и расширить производство других, например антибактериальных препаратов, которые необходимы пациентам

Мощности Лекхима будут позволять разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 млн доз в год", - отметил глава Минздрава.

В то же время, по словам Ляшко, прорабатывается как собственное производство украинской вакцины (работают с нашими научными институтами над новым способом инактивации вируса), так и по технологии in bulk (разлив и расфасовка готового продукта). Запуск уже в 2022 году.

"От фармпроизводителя четкие предложения, сроки и объемы, от государства – долгосрочный заказ на готовый продукт", – резюмировал Ляшко.









Фото: фейсбук/Ляшко





