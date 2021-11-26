"Привет Януковичу! Доступ к информации - это не привилегия, это - обязанность!", - журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон Зеленского, протестуют против цензуры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналисты, не получившие приглашение на пресс-марафон президента Владимира Зеленского, пришли на место его проведения, чтобы заявить о необходимости равного доступа к информации для работников СМИ.