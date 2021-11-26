Во Львове начали вакцинировать от COVID-19 бездомных. ФОТО

Во Львове 26 ноября в Центре учета и ночного пребывания бездомных лиц начали вакцинировать от COVID-19 бездомных людей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации или имеет зависимость.

Этой группе населения сообщили о вакцинировании в реабилитационных центрах, где они проходят лечение или в местах, где им волонтеры раздают обеды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Вакцинация продлится до 18 часов. Люди, имеющие проблемы с документами или не состоящие на учете у врача, получают справку, которая предоставляет им такое же право, как всем гражданам. Эта акция – это и профилактика, и доступность вакцины всем категориям населения. Когда мы приняли решение о вакцинировании такой группы людей, то мы понимали, что люди без документов, есть психологический барьер, не проинформированы о центрах вакцинирования", - сказал руководитель департамента городского головы Львова Евгений Бойко.

Вакцинацию проводит мобильная бригада медиков всеми имеющимися видами вакцин, доступными в Украине, и люди могли выбирать. Перед прививкой с ними общается врач. Также лица получают медицинские памятки с информацией о том, что они имеют возможность обратиться в поликлинику или больницу при возникновении побочных эффектов.

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"Я проживаю в реабилитационном центре, там сказали о вакцинировании. Я не колебался, потому что нужно вакцинироваться, я не болел", – говорит Игорь Дитиненко.

"Мне сообщили, что будет вакцинирование. Сейчас нужно идти, потому что могут никуда не пропустить. Желательно какую-нибудь сильную вакцину", - рассказал Виталий Пелех.

Около трех тысяч львовян состоят на учете службы социальной защиты, это те, у которых нет жилья, живут за чертой бедности. Из них 500 человек – бездомные.

"В среднем у нас ночует до 30 бездомных. Нет требований относительно того, что все они должны быть вакцинированы. Но где-то до 85%, кто здесь ночует, вакцинированы", – сообщила Ольга Ильчишин, руководитель центра ночного пребывания.

Во Львове на сегодня вакцинировано около 50% горожан двумя дозами вакцины.