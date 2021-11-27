Суд арестовал на два месяца без права внесения залога водителя грузовика, совершившего смертельное ДТП в Харькове. ФОТОрепортаж

60 суток без права внесения залога – такое решение вынес Киевский районный суд Харькова в отношении 41-летнего правонарушителя. Экспертиза установила, что мужчина управлял транспортным средством под действием каннабиноидов и опиатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Смертельная авария произошла 25 ноября около 17.30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе. Водитель MAN с полуприцепом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал масштабное ДТП.

В результате аварии три человека погибли на месте происшествия, среди которых трехлетний ребенок. Также травмировались четыре человека. По заключению экспертов, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

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В настоящее время 41-летний житель города Запорожья уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.







Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

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