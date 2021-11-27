Новости

Зеленский - единственный человек, провоцирующий так называемый госпереворот, - Яценюк

1568387
Своими действиями и заявлениями президент Украины Владимир Зеленский провоцирует государственный переворот.

Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" накануне вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Яценюка.

"Единственный человек, который провоцирует так называемый государственный переворот, о котором 26 ноября говорил президент, – это сам Владимир Зеленский", – отметил Яценюк.

"Господин президент, не договаривайтесь, не пытайтесь договориться с россиянами, как вы хотели пускать воду в Крым. Как вы хотели в свое время, чтобы были совместные инспекции украинских Вооруженных Сил с Россией. Как вы хотели проводить выборы в Донецке и Луганске в угоду России. Господин президент, не провоцируйте Украину к тому, чтобы было внутреннее противостояние", - пишет он.

Читайте также: Аваков о заявлениях Зеленского по поводу Бурбы: Беспрецедентная атака на офицеров и разведчиков, демонстрирующая обиженность. Так нельзя

Зеленский - единственный человек, провоцирующий так называемый госпереворот, - Яценюк 01

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Переворот

  • Ustym Karmaliuk
    Абсолютно вірно підмічено. Якщо вже виявилося, що Зеленський - абсолютно дурне, брехливе і не придатне до керівництва державою створіння - сиди вже хоч, не рипайся. Але ж ні, розсмерділося на всю країну.
  • aleks kyb
    Осел кричить на випередження. Якщо будуть виходити з вимогами дострокових виборів - то державні заколотники. І переворот.
    Я за такий переворот.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости