Мемориальную доску в честь украинского воина Евгения Сафонова открыли в Павлограде. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на официальном сайте Павлоградского городского совета.
Евгений Сафонов, 25.11.1988 года рождения, солдат, номер обслуги противотанкового артиллерийского дивизиона 93-й отдельной механизированной бригады, погибшего 21.05.2020 года около 04.00 в районе села Крымское Новойдарского района Луганской области от смертельных ранений, полученных в результате попадания 120-мм мины в грузовик "Урал-375".
Ранения разной степени тяжести получили еще пятеро военнослужащих.
"У центрального входа общеобразовательной школы № 8 отныне размещена мемориальная доска погибшему в зоне АТО защитнику Украины Евгению Сафонову. Ее официальное открытие прошло сегодня, 25 ноября, с участием представителей руководства города и школы, родителей погибшего бойца, депутатов городского совета, бывших военных и ученриков школы. Присутствовавшие на церемонии открытия почтили память Евгения Сафонова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. Евгений Сафонов воевал в составе батальона "Айдар" и проходил службу в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Погиб он 21 мая 2020 года утром вблизи села Крымское во время выполнения боевого задания," – указывается в сообщении.
Указом Президента Украины № 290/2020 от 24 июля 2020 года, "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", Евгений Сафонов награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).