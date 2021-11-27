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Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой. ФОТОрепортаж

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В блиндажах, окопах и траншеях, на суше и на море, в воздухе – 27 ноября украинские военные, как и вся страна, чтят память жертв Голодомора. В 16:00 бойцы на передовой в Луганской и Донецкой областях зажгли свечи памяти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, частью снимков военные из механизированных бригад, морской пехоты и групп спецназа поделились с проектом Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии.

"Помним Голодомор. И не только Голодомор. И не только помним", - так снимок подписал боец ​​одной из механизированных бригад.

Накануне главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный обратился к армейцам с призывом принять участие в акции "Зажги свечу". В своем онлайн-обращении он подчеркнул, что "увековечение памяти жертв Голодомора – это дело чести всех украинцев: и гражданских, и тех, кто несет военную службу на суше, в небе и на море, защищая государство от российского агрессора".

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Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой 01
Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой 02
Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой 03
Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой 04
Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой 05

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Топ комментарии

  • Володимир Мик
    Там де діяла УПА ніяких голодоморів не було. Сталін не наважився робити штучний голодомор на заході України, де місцеве населення підтримувало загони УПА, які чинили військовий опір радянським окупантам.
    Штучний голодомор в Україні 1946-47 років був по всій Україні, крім західних областей, де була УПА.
  • Andy Jumeirach
  • вставай
    Наші найкращі хлопчики!!! Міцного Вам здоров"я!!! Бороніть нашу Україну, що б такого більше ніколи не було. Сили та наснаги.
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