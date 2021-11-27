Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 27 ноября, тысячи украинцев пришли к Мемориалу жертв Голодомора в Киеве с цветами, колосьями и лампадками, чтобы почтить память миллионов погибших.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.
Вместе с тысячами людей свечи к мемориалу принесли и представители политического истеблишмента страны.
Как известно, День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.
Фото и видео - Олег Богачук