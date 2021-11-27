Новости • Голодомор. День памяти

Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

597047
Сегодня, 27 ноября, тысячи украинцев пришли к Мемориалу жертв Голодомора в Киеве с цветами, колосьями и лампадками, чтобы почтить память миллионов погибших.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Вместе с тысячами людей свечи к мемориалу принесли и представители политического истеблишмента страны.

Как известно, День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.

Смотрите также: Памяти украинцев-жертв Голодомора. ВИДЕО

Смотрите также: Свечи в память о жертвах Голодомора зажгли украинские бойцы на передовой. ФОТОрепортаж

Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 01
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 02
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 03
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 04
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 05
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 06
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 07
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 08
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 09
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 10
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 11
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 12
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 13
Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве 14

Фото и видео - Олег Богачук

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Игорь Монахов
    Свічка і зброя - краще, ніж лише свічка.
    Ніколи знов.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости