Украинцы чтят память жертв Голодомора в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 ноября, тысячи украинцев пришли к Мемориалу жертв Голодомора в Киеве с цветами, колосьями и лампадками, чтобы почтить память миллионов погибших.