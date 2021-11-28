Взрыв в многоэтажке Новой Одессы. Аварийно-спасательные работы проводят непрерывно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате взрыва погибли 2 человека. В 16:46 и в 23:25 подразделениями ГСЧС изъяты тела из-под завала. Пострадали 3 человека. В 10:07 подразделениями ГСЧС они были освобождены из-под завала, у одного человека перелом предплечья – он госпитализирован в больницу, 2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались. Из дома проведена эвакуация 54 человек", - отмечают спасатели.
В настоящее время работает тяжелая инженерная техника. Аварийно-спасательные работы проводят непрерывно. Развернуто две палатки ГСЧС и палатка Красного Креста. Нацполицией организована охрана общественной безопасности. Всего привлечено 232 человека и 53 единицы техники. Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жильцам.
На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области.