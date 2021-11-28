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Больной COVID-19 Земан назначил Фиалу новым премьером Чехии. ФОТО

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Президент Чехии Милош Земан в воскресенье назначил Петра Фиалу новым премьер-министром страны.

Об этом сообщает Чешское радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Церемония состоялась в президентском замке Ланы с соблюдением строгих мер безопасности, поскольку у Земана на этой неделе был обнаружен коронавирус COVID-19, пространство в зале было разделено стеклом.

"Когда именно будет назначен весь Кабинет Министров, пока неясно", - отмечает радио. Фиала уже представил его предварительный состав.

Фиала заявил, что его кабинет министров готов взять на себя ответственность и начать бороться с проблемами Чехии: энергетическим кризисом, инфляцией и распространением коронавируса COVID-19.

Больной COVID-19 Земан назначил Фиалу новым премьером Чехии 01
Больной COVID-19 Земан назначил Фиалу новым премьером Чехии 02

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Земана на этой неделе выписали из больницы после длительной госпитализации, однако вскоре снова госпитализировали в связи с положительным тестом на коронавирус COVID-19.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    А кто этот мощный старик на каталке? Спившийся Земан? Кого он может назначить кроме собственного душеприказчика?
  • Юрій Яцуляк
    Ви пишете такі дурниці через незнання чи на замовлення?
  • ТутАхламон
    не знаю,хто його донька,но він точно кацапорилий сучий син.
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