Больной COVID-19 Земан назначил Фиалу новым премьером Чехии. ФОТО
Об этом сообщает Чешское радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Церемония состоялась в президентском замке Ланы с соблюдением строгих мер безопасности, поскольку у Земана на этой неделе был обнаружен коронавирус COVID-19, пространство в зале было разделено стеклом.
"Когда именно будет назначен весь Кабинет Министров, пока неясно", - отмечает радио. Фиала уже представил его предварительный состав.
Фиала заявил, что его кабинет министров готов взять на себя ответственность и начать бороться с проблемами Чехии: энергетическим кризисом, инфляцией и распространением коронавируса COVID-19.
Земана на этой неделе выписали из больницы после длительной госпитализации, однако вскоре снова госпитализировали в связи с положительным тестом на коронавирус COVID-19.