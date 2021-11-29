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Группа исследователей во Львове разработала инновационный антисептик для противодействия COVID-19. ФОТОрепортаж

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Основываясь на результатах длительных научных исследований, направленных на изучение химического состава лекарственных растений и исследование их фармакологического действия, группа исследователей Национального университета "Львовская политехника" разработала новый тип дезинфицирующего средства на основе природных компонентов. Его рабочее название – Phlosil.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального университета "Львовская политехника".

Над производством и исследованием нового дезинфицирующего средства в рамках проекта Всемирной Ассоциации университетов Франкофонии (AUF) работала группа молодых исследователей во главе со студентом группы ФРМ-11 специальности 226 "Фармация, промышленная фармация" Егором Базавлуком под руководством доцентов кафедры технологии биологически активных соединений, фармации и биотехнологии Роксоланы Конечной и Елены Федоровой.

"Инновационное дезинфекционное средство, которое было разработано, состоит из экстракта Phlomis pungens и наночастиц серебра. Антимикробная и антигрибковая активность серебра в форме наночастиц в сочетании с противовоспалительным, антиоксидантным и ранозаживляющим действием растительного экстракта создают мощную базу для разработки антисептического средства с незаурядным противовирусным потенциалом", – отмечает исследовательница Роксолана Конечная.

Исследования проводились в рамках AUF-проекта "Безвирусная образовательная среда", который реализует в Национальном университете "Львовская политехника" кафедра электронных вычислительных машин (доцент Анатолий Игнатович, аспирант Остап Очерклевич, магистр Павел Назаркевич) и кафедра технологии биологически активных соединений, фармации и биотехнологии с участием Коллегии студентов Университета, Научного общества студентов, аспирантов, докторантов и молодых ученых Львовской политехники, Всеукраинской молодежной общественной организации "Национальный студенческий союз" при поддержке Всемирной Ассоциации университетов Франкофонии.

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Группа исследователей во Львове разработала инновационный антисептик для противодействия COVID-19 01
Группа исследователей во Львове разработала инновационный антисептик для противодействия COVID-19 02
Группа исследователей во Львове разработала инновационный антисептик для противодействия COVID-19 03
Группа исследователей во Львове разработала инновационный антисептик для противодействия COVID-19 04
Фото: сайт Национального университета "Львовская политехника"

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Топ комментарии

  • пан ніхто
    А закуска?
  • Яр Холодний
    У мене прабабка цей "антисептик" ще в 60-ті синтезувала !
    Два відра цукрових буряків почистить, помить, натерти на крупну тертку і запарить кип"ятком Охолодить до кімнатної температури Додать півкілограма хлібних дріжжів Залишить для ферментації на тиждень у теплому місці Перегнать на дистляційному апараті
    "Антисептик" з запахом мексіканської "Текіли"
  • Sophia-Maria Duglass
    И все это на основе НАТУРАЛЬНОГОукраинского самогона 😀😀😀 хоть горло полоскать не вредно и руки протирать
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