Завершен капитальный ремонт 30 км трассы М-14 от Мелитополя в сторону Херсонщины, - Служба автодорог Запорожской области. ФОТОрепортаж

В Запорожской области на дороге международного значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск завершился капитальный ремонт 30-километрового участка от Мелитополя в сторону Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщила Служба автомобильных дорог в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

На участке общей протяженностью 29,8 км подрядчик уже полностью уложил финишный слой дорожного покрытия. Дорожникам осталось провести работы по устройству и укреплению обочин, нанести дорожную разметку, установить барьерное ограждение, дорожные знаки и завершить устройство съездов с главной дороги. Одновременно на дороге М-14, служащей важным национальным и туристическим маршрутом, в Бердянском районе было восстановлено дорожное покрытие еще на двух участках общей протяженностью 24,1 км.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года планируется завершить восстановление всех дорог национального значения общей протяженностью 24 000 км.







