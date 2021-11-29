На территории школы на Волыни взорвалась котельная. ФОТОрепортаж
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Полиция выясняет обстоятельства взрыва котельной на Ратновщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.
Котельная размещалась на территории школы села Проход. Никто из детей, учителей и персонала не пострадал, они были эвакуированы.
На месте работают работники отделения №2 (поселка Ратное) районного управления Ковеля полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все причины взрыва выясняются.