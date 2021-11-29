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На территории школы на Волыни взорвалась котельная. ФОТОрепортаж

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Полиция выясняет обстоятельства взрыва котельной на Ратновщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

Котельная размещалась на территории школы села Проход. Никто из детей, учителей и персонала не пострадал, они были эвакуированы.

На месте работают работники отделения №2 (поселка Ратное) районного управления Ковеля полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все причины взрыва выясняются.

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На территории школы на Волыни взорвалась котельная 01
На территории школы на Волыни взорвалась котельная 02
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Це тому що завтра на Волинь їде Зеленський.
  • Igor Butenko 2bccf522
    Зеля со своей зеленой властью отобрал деньги у тергромад, вот поэтому он и виновен.
  • Igor Butenko 2bccf522
    Я работал на предприятии, которое владело котельной 1.8МВт, дизель, мазут.
    Лучшие операторы котельной были женщины. Всегда трезвые, нет аварийных ситуаций, не крадут ГСМ.
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