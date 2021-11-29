У здания МВД прошла акция "Мы обвиняем полицию!" из-за нападения на бар "Хвильовий". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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У здания Министерства внутренних дел в Киеве прошел митинг в знак протеста против "бездействия полиции". Акция связана с нападением на бар "Хвильовий" 26 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Поводом для проведения акции протеста стало бездействие подольского отделения полиции во время нападений неизвестных лиц на заведения Подола. В ноябре эти люди неоднократно блокировали работу бара "Хвильовий" и клубов на Кирилловской и Closer. Последней каплей стало нападение на "Хвильовий" в пятницу 26 ноября", - заявили организаторы мероприятия.
Участники акции потребовали уволить начальника подольского управления полиции Павла Василенко, подозреваемого в "крышевании" нападающих, и публично отчитаться о состоянии расследования этих нападений.
С другой стороны митинга собрались представители "правых" организаций, скандировавших "Наркотики – это смерть!".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ