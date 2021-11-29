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У здания МВД прошла акция "Мы обвиняем полицию!" из-за нападения на бар "Хвильовий". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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У здания Министерства внутренних дел в Киеве прошел митинг в знак протеста против "бездействия полиции". Акция связана с нападением на бар "Хвильовий" 26 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Поводом для проведения акции протеста стало бездействие подольского отделения полиции во время нападений неизвестных лиц на заведения Подола. В ноябре эти люди неоднократно блокировали работу бара "Хвильовий" и клубов на Кирилловской и Closer. Последней каплей стало нападение на "Хвильовий" в пятницу 26 ноября", - заявили организаторы мероприятия.

Участники акции потребовали уволить начальника подольского управления полиции Павла Василенко, подозреваемого в "крышевании" нападающих, и публично отчитаться о состоянии расследования этих нападений.

У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 01
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 02
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 03

У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 04
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 05
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 06
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 07

С другой стороны митинга собрались представители "правых" организаций, скандировавших "Наркотики – это смерть!".

У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 08
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 09
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 10

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У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 11
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 12
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 13
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 14
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 15
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 16
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 17

У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 18
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 19
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 20

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У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 21
У здания МВД прошла акция Мы обвиняем полицию! из-за нападения на бар Хвильовий 22

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Я так понимаю, наркоманы решили бороться за свои права
  • Яр Холодний
    Наскільки мені пояснив товариш (киянин), що працював у правоохоронних органах, "радикалів" натравили на бар, в якому іде активно торгівля наркотою Правда, сказав, що ще не вияснили - це "правильні" радикали , які проти наркоти виступають , чи просто "розборки" з конкурентами, на які одне з угрупувань найняло "батраків"
  • Andrey Latysh
    Посмотрел фото. Вывод: ребята правых взглядов разворошили гнездо, где тусили радужные. Вот они и повыползали. Вся эта извращенческая тусовка.
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