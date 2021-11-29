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С экс-мером Омельченко простились в Киеве. ФОТОрепортаж

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В Киеве простились с бывшим мэром столицы, почетным гражданином Киева, депутатом Киевсовета Александром Омельченко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Церемония прощания прошла в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

Участие в церемонии принял мэр Киева Виталий Кличко. "Сан Саныч, как мы его называли, любил Киев. А киевляне – уважали Омельченко. Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудрый и с юмором, с большим интересом к жизни и людям. Таким я помню Сан Саныча. Светлая память", – сказал Кличко во время церемонии прощания.

Александра Омельченко похоронили на Байковом кладбище.

Напомним, Омельченко скончался 25 ноября от осложнений после COVID-19. В последний месяц он находился в больнице.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прощание с Александром Омельченко состоится 29 ноября в Колонном зале КГГА.

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С экс-мером Омельченко простились в Киеве 06
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С экс-мером Омельченко простились в Киеве 10
С экс-мером Омельченко простились в Киеве 11

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Топ комментарии

  • Микола Бабич f1f90c47
    .... любил Киев .... смотрел не так давно передачу, где раскрывались причины банкротства завода "Большевик" на Шулявке, где Сан Саныч сыграл ведущую роль ... вспоминаю своё общение в 90-х с водилами троллейбусов, когда с городским транспортом становилось всё хреновее и хреновее, но начали появляться "маршрутки", и водилы популярно с матами про городскую власть обьяснили сложившуюся тогда ситуацию .... так что конечно он "человек-легенда", только похоже из того же отряда, что и Гепа Харьковский
  • я гражданин Украины
    ви не повірите - скільки плакало за Аль-Капоне ......
  • Yakov Nemo
    Ну то шо он убийца , це таке здох и Слава Богу
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