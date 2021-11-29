Инстаграм-блогер Залиско устроил во Львове эротическую вечеринку в День памяти жертв Голодоморов. ФОТО

В субботу, 27 ноября, украинский блогер Александр Залиско отпраздновал свой День рождения во львовском Доме ученых, собрав известных украинских друзей-блоггеров.

Частью вечеринки были эротические танцы и откровенные конкурсы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовский портал.

29-летний Александр Залиско – блоггер с аудиторией в 1,1 млн подписчиков. Родом из Черновицкой области, в 2015 году даже баллотировался в Черновицкий городской совет от партии "Сила и Честь". Тогда ему не хватило голосов.

Шоумен-ведущий Владимир Остапчук, руководивший праздником Залиска, выложил в Инстаграм фото с подписью "блогерская голодная туса".

Фото: Блогер Заліско

Празднованием возмутилось немало подписчиков, а работа львовского Дома ученых была прекращена в связи с нарушением норм карантина.

Фото: Блогер Заліско

Гостями Залиска были блоггеры-миллионники, в частности – Натали Литвин (1 миллион подписчиков), Таня Самбурская (1,5 миллиона), Валерия Юрченко (1,3 миллиона), Саша Бо (1,9 миллиона). Блогерам, очевидно, была безразлична негативная реакция читателей. Сам Залиско ответил вечером на следующий день.

"27 ноября – это мой день рождения! И я праздную свой день! Я не выбирал день, когда мне родиться. И праздную его так, как захочу. Каждый год я праздную свой день рождения именно в последнюю субботу ноября. И ни одного года – это не волновало никого. Так почему волнует в этом году? Может на самом деле не волнует? И это очередной повод обвинить кого-то в чем-то? В этот день работало все. Телевидение, развлекательные программы, рестораны, в Киеве даже состоялась ресторанная премия. 97% людей встречались в заведениях, пели и танцевали… Так почему вы кричите об этом? Я действительно уважаю людей, которые и правда чтут память жертв голодоморов. Делают то, что им велит сердце", – высказался блоггер.

По требованию читателей ряд известных отечественных брендов заявили, что отказываются от сотрудничества с посетителями этой вечеринки или намерены пересмотреть условия сотрудничества. В частности – Новая почта, Фокстрот, Розетка, Киевстар, Метро и Ловаре отграничились от упомянутого мероприятия.

Фото: бренди

Фото: бренди

Фото: бренди

Фото: бренди

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Фото: бренди

Фото: бренди

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