Двое неизвестных взорвали банкомат в Киеве, похитили кассеты с деньгами и скрылись, - полиция. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Сегодня в полицию Киева поступило сообщение о повреждении банкомата в Дарницком районе. На место немедленно отправились полицейские и другие профильные службы.
По предварительной информации установлено, что двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись.
Усилия правоохранителей направлены на установление лиц злоумышленников и задержание. В столице введена специальная полицейская операция.
Следователи возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.