Двое неизвестных взорвали банкомат в Киеве, похитили кассеты с деньгами и скрылись, - полиция. ФОТО

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства кражи денежных средств из банкомата в Дарницком районе. Для задержания причастных в столице введена специальная полицейская операция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сегодня в полицию Киева поступило сообщение о повреждении банкомата в Дарницком районе. На место немедленно отправились полицейские и другие профильные службы.

По предварительной информации установлено, что двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись.

Усилия правоохранителей направлены на установление лиц злоумышленников и задержание. В столице введена специальная полицейская операция.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Фото: сайт полиции