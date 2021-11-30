Ветеран ДУК "Правый сектор" Роман Стеценко (Пар) скончался от онкологического заболевания: прощание с ним состоится 2 декабря в Чернигове, - Минветеранов. ФОТО
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Скончался киборг, ветеран российско-украинской войны, боец Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", 54-го разведывательного батальона и других подразделений - Роман Стеценко (Пар).
Об этом сообщает Минветеранов в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
"Долгое время боролся с онкологическим заболеванием, но, к большому сожалению, болезнь унесла его жизнь", - отметили в Минветеранов.
"Выражаем соболезнования всем родным, близким, побратимам и друзьям. Украина потеряла еще одного достойного сына и защитника… Отпевание и прощание состоится 2 декабря, в 11:00 в козацком кафедральном соборе святой великомученицы Екатерины ПЦУ (Екатерининской церкви) (г. Чернигов. - Ред.)", - добавили в ведомстве.