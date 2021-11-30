Поваленные деревья и обрывы линий электропередачи: Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Харькове. ФОТОрепортаж

В связи с ухудшением погодных условий на территории города Харькова с 29 на 30 ноября 2021 года подразделения ГСЧС 4 раза привлекались для ликвидации последствий непогоды: распиловки и уборки поваленных деревьев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, 29 ноября спасатели выезжали на проезд Стадионный и на ул. Мира для распиловки деревьев, упавших на проезжие части.

В 19:45 спасатели помогали коммунальным службам распиливать и убирать упавшее на трамвайные пути дерево и линии электропередач на ул. Хабарова.

В 22:19 отделение 18 пожарно-спасательной части выезжали по адресу: г. Харьков, ул. Академика Павлова, 311. Спасатели снимали сорванный порывами ветра кровельный металлический лист с крыши 12-этажного дома.

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