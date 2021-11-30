Ремонт трассы Н-12 завершился в Сумской области, - "Укравтодор". ФОТО

В Сумской области завершился ремонт автодороги Н-12 Сумы - Полтава.

Как сообщает в Facebook Укравтодор, речь идет о участке дороги от с. Верхняя Сыроватка до г. Ахтырка (км 12+09 - км 67+120). В целом же на трассе Н-12 на протяжении 2020-2021 годов ремонтируются почти 60 км, информирует Цензор.НЕТ.

"Трасса Н-12, протяженностью 193,7 км, является важным транспортным коридором, соединяющим Сумы и Полтаву, а также крупные районные центры двух областей", - говорится в сообщении.

В рамках президентской программы "Большая Стройка" подрядная организация демонтировала старое покрытие, усилила основу дорожной одежды, уложила нижний и верхний слои покрытия, нанесла разметку, устроила новые автопавильоны и посадочные площадки, смонтировала освещение, барьерное ограждение и дорожные знаки.

Планы реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предусматривают до конца 2024 года сделать 24 тыс. км дорог по всей Украине.

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