Пьяный работник автомойки в Киеве угнал Tesla клиента и устроил на ней ДТП, - полиция. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местного жителя о том, что он оставил свой автомобиль на улице Радужная на автомойке и отошел на несколько минут. По словам мужчины, когда он вернулся, то не смог найти свое транспортное средство. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, а ориентировку автомобиля получили все экипажи патрульной полиции Киева", - сообщили в полиции.
Отмечается, что почти одновременно полицейские получили информацию о ДТП на проспекте Освободителей. На месте происшествия правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль "Тесла" и мужчину, находившегося за рулем.
Полицейские провели тестирование правонарушителя на содержание алкоголя в организме – прибор Драгер показал 2.36 промилле. Правоохранители составили на мужчину административные материалы за нарушение правил дорожного движения, повлекшие повреждение транспортного средства, за управление транспортным средством без документов и в состоянии алкогольного опьянения.
Следственно-оперативная группа изъяла транспортное средство для проведения необходимых экспертиз, а злоумышленника полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1985 года рождения, объяснивший свои действия тем, что хотел прокатиться по городу.
Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и подготовили ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.