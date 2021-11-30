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Пьяный работник автомойки в Киеве угнал Tesla клиента и устроил на ней ДТП, - полиция. ФОТОрепортаж

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Подвыпивший злоумышленник решил прокатиться на чужой "Тесле", взяв ключи, которые владелец автомобиля оставил сотрудникам заведения. В конце концов, мужчина не справился с управлением и попал в ДТП. Теперь ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местного жителя о том, что он оставил свой автомобиль на улице Радужная на автомойке и отошел на несколько минут. По словам мужчины, когда он вернулся, то не смог найти свое транспортное средство. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, а ориентировку автомобиля получили все экипажи патрульной полиции Киева", - сообщили в полиции.

Отмечается, что почти одновременно полицейские получили информацию о ДТП на проспекте Освободителей. На месте происшествия правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль "Тесла" и мужчину, находившегося за рулем.

Полицейские провели тестирование правонарушителя на содержание алкоголя в организме – прибор Драгер показал 2.36 промилле. Правоохранители составили на мужчину административные материалы за нарушение правил дорожного движения, повлекшие повреждение транспортного средства, за управление транспортным средством без документов и в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный работник автомойки в Киеве угнал Tesla клиента и устроил на ней ДТП, - полиция 01

Следственно-оперативная группа изъяла транспортное средство для проведения необходимых экспертиз, а злоумышленника полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1985 года рождения, объяснивший свои действия тем, что хотел прокатиться по городу.

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Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и подготовили ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Пьяный работник автомойки в Киеве угнал Tesla клиента и устроил на ней ДТП, - полиция 02
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии

  • эманюэль
    Украв теслу - 12 років, а сьогодні була новина, що якась скотина сєпарська, яка добивала наших воїнів за свої злочини отримала 6 років. Дивне правосуддя.
  • secret secret_too
    это не избиратель, это уже готовый зе-депутат!

    1 работал в сфере услуг

    2 судимость есть

    3 тесла есть

    4 долбо#б.
  • Scorpman Y
    более того, "крутой чувак" из Харькова так же украл авто (у своей матери) и разогнавшись до 150+ км/ч - убил другого водителя..

    максимум что ему грозит - 8 лет... а по факту - 3-4 в лучшем случаи.
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