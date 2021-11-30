Новости Фото • Переписки нардепов в Раде, Бюджет-2022

"Слуги народа" обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: "Миллиард – это 40 "носорогов" Сенцова". ФОТОрепортаж

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В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады нардепы "Слуги народа" обсуждали во фракционном чате поправки в проект Госбюджета. В частности, вопросы финансирования зарплат судей и работников аппарата судов.

Соответствующая переписка на телефоне члена комитета по бюджету, "слуги народа" Николая Задорожного попала в объектив фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

"Короче цифр нет! На ЗП судьям будет! Остался аппарат суда", - пишут "слуги народа" в чате.

"Так аппарат суда - у меня была правка на 2,4 млрд, тогда можно было бы выйти на ЗП в 11-13 тыс.", - ответил Тарас Тарасенко ("СН").

"Вопрос у кого забрать", - поинтересовались "слуги народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит Госбюджет-2022 во втором чтении в этот четверг, - "слуга народа" Мошенец

"У кино) Миллиард на кино, это 40 "носорогов" Сенцова", - предложил Бужанский.

"Можно и у "Суспільного", - добавили "слуги народа".

Далее парламентарии обсуждают заполнение вакантных должностей судей, в ходе чего возникает вопрос: "Тогда цифрами. Сейчас предусмотренный бюджет позволяет ежемесячно удерживать реально работающие +15% судей?".

Слуги народа обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: Миллиард – это 40 носорогов Сенцова 01
Слуги народа обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: Миллиард – это 40 носорогов Сенцова 02
Слуги народа обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: Миллиард – это 40 носорогов Сенцова 03

Топ комментарии

  • Воьлодимир Омельянов
    Бужанський це ворог всього украінського і ця проросійська наволоч спокійно ходить по нашій землі.
  • Олександр Деркач a4302971
    Бужанський - це і є справжнє "обличчя" криворагульного ЧМА та його моносброду. Вони просто тимчасово шифруються і видають з себе патріотів.
  • jklpqrs
    У бени можно взять. Только вот никто Бужанскому не гарантирует целостность его...Чуть не написал бороды, но это у тупого рта борода. Потому просто "целостность его".
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