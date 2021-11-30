"Слуги народа" обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: "Миллиард – это 40 "носорогов" Сенцова". ФОТОрепортаж
Соответствующая переписка на телефоне члена комитета по бюджету, "слуги народа" Николая Задорожного попала в объектив фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
"Короче цифр нет! На ЗП судьям будет! Остался аппарат суда", - пишут "слуги народа" в чате.
"Так аппарат суда - у меня была правка на 2,4 млрд, тогда можно было бы выйти на ЗП в 11-13 тыс.", - ответил Тарас Тарасенко ("СН").
"Вопрос у кого забрать", - поинтересовались "слуги народа".
"У кино) Миллиард на кино, это 40 "носорогов" Сенцова", - предложил Бужанский.
"Можно и у "Суспільного", - добавили "слуги народа".
Далее парламентарии обсуждают заполнение вакантных должностей судей, в ходе чего возникает вопрос: "Тогда цифрами. Сейчас предусмотренный бюджет позволяет ежемесячно удерживать реально работающие +15% судей?".