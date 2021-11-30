Пробирки с кровью, биологическими жидкостями и шприцы: в Киевской области разоблачена преступная группировка, сбрасывающая на открытые участки медотходы из COVID-отделений. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.
При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора директору общества уведомлено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также завладении имуществом в крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст.191 УК Украины). А его сообщник подозревается в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенных в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 УК Украины).
По данным следствия, участники организованной преступной группировки, используя подконтрольное общество, на протяжении 2020-2021 годов получили для утилизации от представителей учреждений здравоохранения более 6 тыс. тонн опасных медицинских отходов. Среди них отходы из инфекционных больниц и COVID-отделений: пробирки с кровью, биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты, люминесцентные лампы и т.д. Вместо сжигания они сбрасывали их на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.
Кроме того, после аннулирования в апреле 2021 года лицензии обществу на операции по обращению с опасными отходами, его должностные лица продолжили заключать договоры на утилизацию медицинских отходов. В результате они завладели средствами в сумме более полумиллиона гривен.
Решается вопрос о сообщении о подозрении еще трем сотрудникам общества, а также избрании подозреваемым меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Национальной полиции в Киевской области при оперативном сопровождении сотрудников Департамента обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами Нацполиции Украины.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.