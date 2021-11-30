Пробирки с кровью, биологическими жидкостями и шприцы: в Киевской области разоблачена преступная группировка, сбрасывающая на открытые участки медотходы из COVID-отделений. ФОТО

В Киевской области разоблачена преступная группировка, которая совершила загрязнение территорий медицинскими отходами из инфекционных больниц, которые получала на утилизацию, сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора Украины во вторник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора директору общества уведомлено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также завладении имуществом в крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст.191 УК Украины). А его сообщник подозревается в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенных в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 УК Украины).

По данным следствия, участники организованной преступной группировки, используя подконтрольное общество, на протяжении 2020-2021 годов получили для утилизации от представителей учреждений здравоохранения более 6 тыс. тонн опасных медицинских отходов. Среди них отходы из инфекционных больниц и COVID-отделений: пробирки с кровью, биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты, люминесцентные лампы и т.д. Вместо сжигания они сбрасывали их на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Кроме того, после аннулирования в апреле 2021 года лицензии обществу на операции по обращению с опасными отходами, его должностные лица продолжили заключать договоры на утилизацию медицинских отходов. В результате они завладели средствами в сумме более полумиллиона гривен.

Решается вопрос о сообщении о подозрении еще трем сотрудникам общества, а также избрании подозреваемым меры пресечения.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Национальной полиции в Киевской области при оперативном сопровождении сотрудников Департамента обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами Нацполиции Украины.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Фото: сайт Офиса Генпрокура