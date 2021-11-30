Суд не смог провести подготовительное заседание по делу Микитася, потому что тот не пришел. ФОТО
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Адвокат Максима Микитася отметил, что не знает, почему его подзащитный не пришел на заседание.
"Я пытался связаться с ним два часа назад и не мог с ним связаться. За полтора месяца он дважды попадал на стационарное лечение", - отметил в суде адвокат обвиняемого экс-нардепа Артур Габриелян.
Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме экс-нардепа провели обыск. Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.
В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.