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Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко

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Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко
Мэр Одессы Геннадий Труханов назначил титушку и пророссийского коллаборанта Сергея Щербича на должность и.о. заместителя начальника управления потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета Одессы.

Об этом одесский активист Сергей Стерненко пишет на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Сергея Щербича, титушку и пророссийского коллаборанта из Одесской области с назначением на новую должность! Заказчик трех нападений на меня гражданин РФ и мэр Одессы Геннадий Труханов назначил Щербича на должность и.о. заместителя начальника Управления потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета Одессы", - отмечает Стерненко.

Он также высказал догадки, что таким образом Труханов отблагодарил Щербичу за его ложь по отношению к активисту, "благодаря которому ручной суд отправлял зимой его за решетку".

Стерненко напомнил, что ранее глава облсовета от "Слуги народа" вручал Щербичу грамоту, а его жену глава ОГА Гриневецкий также грамотой наградил.

По словам активиста, сам Щербич во время Революции Достоинства ездил в Киев убивать майдановцев, но по дороге был задержан звенигородцами.

"Позже он помогал блокировать выезд ВСУ в зону АТО и был сторонником захвата Одессы российскими оккупантами. Как видим, всякий отброс в Украине вместо посадок получает должности", - напоминает Стерненко.

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Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко 01
Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко 02
Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко 03

"Хорошо, что Зеленский не причастен к крыше Труханова и не назначил главой ОГА его дружка-коммуниста Гриневецкого, который выступает за разделение Украины", - резюмировал он.

Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко 04

Топ комментарии

  • Alex 13 e8c21eac
    А я знаю одного который рынов в бане обслуживал
  • Nepran Lagidnyi
    Трухлявий кращий друг Порошенка.
  • Gojib
    Меня удивляют люди, которые, выбирая в президенты посредственного клоуна, не любящего платить налоги своему государству, думают, что на должности и в свои помощники он будет назначать Бальцеровичей и Гавелов! Неужели было непонятно, что назначать людей он будет по себе, таких же мелких мошенников и посредственных бестолковых людишек, как и он сам.
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