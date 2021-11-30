Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко

Мэр Одессы Геннадий Труханов назначил титушку и пророссийского коллаборанта Сергея Щербича на должность и.о. заместителя начальника управления потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета Одессы.

Об этом одесский активист Сергей Стерненко пишет на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Сергея Щербича, титушку и пророссийского коллаборанта из Одесской области с назначением на новую должность! Заказчик трех нападений на меня гражданин РФ и мэр Одессы Геннадий Труханов назначил Щербича на должность и.о. заместителя начальника Управления потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета Одессы", - отмечает Стерненко.

Он также высказал догадки, что таким образом Труханов отблагодарил Щербичу за его ложь по отношению к активисту, "благодаря которому ручной суд отправлял зимой его за решетку".

Стерненко напомнил, что ранее глава облсовета от "Слуги народа" вручал Щербичу грамоту, а его жену глава ОГА Гриневецкий также грамотой наградил.

По словам активиста, сам Щербич во время Революции Достоинства ездил в Киев убивать майдановцев, но по дороге был задержан звенигородцами.

"Позже он помогал блокировать выезд ВСУ в зону АТО и был сторонником захвата Одессы российскими оккупантами. Как видим, всякий отброс в Украине вместо посадок получает должности", - напоминает Стерненко.

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"Хорошо, что Зеленский не причастен к крыше Труханова и не назначил главой ОГА его дружка-коммуниста Гриневецкого, который выступает за разделение Украины", - резюмировал он.