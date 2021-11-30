"Слуги народа" смеются над политическими мемами, выход Сохи из "СН", разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября. ФОТОрепортаж
Первым вопросом Рада приняла промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам".
Далее стало известно, что нардеп Соха вышел из фракции "Слуга народа": "Не хочу иметь ничего общего с людьми, нарушающими принципы, с которыми шли на выборы".
После этого 330 голосами народные депутаты поддержали предложение председательствующего о приглашении 1 декабря в сессионный зал для награждения по случаю 30-летия проведения всеукраинского референдума о независимости Украины.
Затем Рада предложила Кабмину создать Госслужбу по делам детей.
Кроме того, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сообщил о создании в Верховной Раде двух межфракционных депутатских объединений - "Железная дорога Украины", которую возглавил народный депутат Николай Тищенко ("СН"), и "Галерка" под руководством народного депутата Сергея Власенко ("Родина").
После этого нардепы перешли к рассмотрению так называемого ресурсного законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений (№5600).
Работа Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
"Слуги народа" обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: "Миллиард – это 40 "носорогов" Сенцова".
Ярослав Железняк ("Голос") и Юрий Камельчук разговаривают со спикером ВР Русланом Стефанчуком.
"Слуги народа" разговаривают с коллегами.
"Слуги народа" Сергей Кальченко и Александр Горобец.
Евгения Кравчук ("СН") о чем-то рассказывает Богдану Яременко ("СН").
Беседа "слуг народа" в узком кругу.
Пленарное заседание Верховной Рады 30 ноября
Оксана Дмитриева ("СН") и Артем Дубнов ("СН").
Утренняя пятиминутка группы "За майбутнє".
"Слуга народа" Даниил Гетманцев с коллегой.
Елена Криворучкина ("СН") и Николай Стефанчук ("СН").
Роман Соха объявляет о выходе из фракции "Слуга народа".
Николай Задорожный ("СН").
Бывший спикер Дмитрий Разумков разговаривает с Андреем Николаенко ("Батькивщина").
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец разговаривает со спикером Русланом Стефанчуком и первым вице-спикером Александром Корниенко.
Александр Горобец ("СН")
"Слуга народа"
"Слуги народа" раскладывают нардепам подготовленные правки к Конституции
Объятия Галины Третьяковой ("СН") и Михаила Макаренко (ОПЗЖ).
Тем временем "слуга народа" Николай Задорожный решил поиграть в телефоне.
Дмитрий Разумков разговаривает со "слугами народа".
Задорожный погрузился в мир игр.
Разумков с коллегой.
Дружеский разговор "слуги народа" Николая Задорожного и Михаила Макаренко (ОПЗЖ).
Игорь Фрис ("СН") и Дмитрий Налетов ("СН").
Оксана Дмитриева ("СН") и Артем Культенко ("СН").
Тем временем "слуг народа" рассмешили фотожабы на фотографию Арсена Авакова, Дмитрия Гордона, Владимира Гройсмана, Евгения Комаровского и Савика Шустера со средневековым оружием.
Их коллеги по парламенту также были заняты просмотром видео на своих гаджетах.
Фото: Цензор.НЕТ.