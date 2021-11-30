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"Слуги народа" смеются над политическими мемами, выход Сохи из "СН", разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 30 ноября, Верховная Рада собралась на очередное пленарное заседание.

Первым вопросом Рада приняла промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам".

Далее стало известно, что нардеп Соха вышел из фракции "Слуга народа": "Не хочу иметь ничего общего с людьми, нарушающими принципы, с которыми шли на выборы".

После этого 330 голосами народные депутаты поддержали предложение председательствующего о приглашении 1 декабря в сессионный зал для награждения по случаю 30-летия проведения всеукраинского референдума о независимости Украины.

Затем Рада предложила Кабмину создать Госслужбу по делам детей.

Кроме того, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сообщил о создании в Верховной Раде двух межфракционных депутатских объединений - "Железная дорога Украины", которую возглавил народный депутат Николай Тищенко ("СН"), и "Галерка" под руководством народного депутата Сергея Власенко ("Родина").

После этого нардепы перешли к рассмотрению так называемого ресурсного законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений (№5600).

Работа Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 01

"Слуги народа" обсуждают, где взять деньги на аппарат судов. Бужанский предлагает из кино: "Миллиард – это 40 "носорогов" Сенцова".

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 02

Ярослав Железняк ("Голос") и Юрий Камельчук разговаривают со спикером ВР Русланом Стефанчуком.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 03
Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 04

"Слуги народа" разговаривают с коллегами.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 05
Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 06

"Слуги народа" Сергей Кальченко и Александр Горобец.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 07

Евгения Кравчук ("СН") о чем-то рассказывает Богдану Яременко ("СН").


Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 08

Беседа "слуг народа" в узком кругу.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 09

Пленарное заседание Верховной Рады 30 ноября

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 10

Оксана Дмитриева ("СН") и Артем Дубнов ("СН").

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 11
Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 12

Утренняя пятиминутка группы "За майбутнє".

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 13

"Слуга народа" Даниил Гетманцев с коллегой.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 14

Елена Криворучкина ("СН") и Николай Стефанчук ("СН").

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 15

Роман Соха объявляет о выходе из фракции "Слуга народа".

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 16

Николай Задорожный ("СН").

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 17

Бывший спикер Дмитрий Разумков разговаривает с Андреем Николаенко ("Батькивщина").


Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 18

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец разговаривает со спикером Русланом Стефанчуком и первым вице-спикером Александром Корниенко.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 19

Александр Горобец ("СН")

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 20

"Слуга народа"

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 21

"Слуги народа" раскладывают нардепам подготовленные правки к Конституции

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 22

Объятия Галины Третьяковой ("СН") и Михаила Макаренко (ОПЗЖ).

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 23

Тем временем "слуга народа" Николай Задорожный решил поиграть в телефоне.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 24

Дмитрий Разумков разговаривает со "слугами народа".

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 25

Задорожный погрузился в мир игр.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 26
Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 27

Разумков с коллегой.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 28

Дружеский разговор "слуги народа" Николая Задорожного и Михаила Макаренко (ОПЗЖ).

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 29

Игорь Фрис ("СН") и Дмитрий Налетов ("СН").

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 30

Оксана Дмитриева ("СН") и Артем Культенко ("СН").

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 31

Тем временем "слуг народа" рассмешили фотожабы на фотографию Арсена Авакова, Дмитрия Гордона, Владимира Гройсмана, Евгения Комаровского и Савика Шустера со средневековым оружием.

Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 32
Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 33
Слуги народа смеются над политическими мемами, выход Сохи из СН, разговор Разумкова с Николаенко и игра на телефоне Задорожного, - работа Рады 30 ноября 34

Их коллеги по парламенту также были заняты просмотром видео на своих гаджетах.

Фото: Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Андрєй Потапов
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це більше схоже на цирк або зоопарк ніж на вр...
  • Орест Орест
    Ну хоть никто не др...ит....
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