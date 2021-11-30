"Укрзализныця" получила современные купейные вагоны повышенной комфортности. ФОТОрепортаж
Вагоны будут курсировать по маршрутам "Мариуполь - Ворохта, Рахов" и "Харьков - Мариуполь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укрзализныци "
Новые вагоны оборудованы дополнительными удобствами: системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, системой современного кондиционирования воздуха, пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, розетками и USB портами, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе.
Объем багажного отделения увеличен, а внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения, имеющий 4 режима, индикатор занятости туалета и кнопку вызова проводника.
Всего должен быть поставлен 51 купейный вагон повышенной комфортности.
"Укрзализныця" ждет 12 спальных и 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле. Кроме того, госзаказом предусмотрено изготовление отдельно 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле.
В следующем году "Укрзализныця" планирует заказать у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" еще 200 вагонов.