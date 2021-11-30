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"Укрзализныця" получила современные купейные вагоны повышенной комфортности. ФОТОрепортаж

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"Укрзализныця" получила современные купейные вагоны повышенной комфортности. ФОТОрепортаж
Фото: Укрзалізниця
"Укрзализныця" приняла 5 новых новейших купейных пассажирских вагонов отечественного производства. До конца года ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" должно поставить еще 10.

Вагоны будут курсировать по маршрутам "Мариуполь - Ворохта, Рахов" и "Харьков - Мариуполь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укрзализныци "

Новые вагоны оборудованы дополнительными удобствами: системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, системой современного кондиционирования воздуха, пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, розетками и USB портами, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе.

Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 01
Фото: Укрзалізниця
Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 02
Фото: Укрзалізниця
Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 03
Фото: Укрзалізниця

Объем багажного отделения увеличен, а внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения, имеющий 4 режима, индикатор занятости туалета и кнопку вызова проводника.

Всего должен быть поставлен 51 купейный вагон повышенной комфортности.

"Укрзализныця" ждет 12 спальных и 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле. Кроме того, госзаказом предусмотрено изготовление отдельно 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле.

Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 04
Фото: Укрзалізниця
Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 05
Фото: Укрзалізниця
Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 06
Фото: Укрзалізниця
Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 07
Фото: Укрзалізниця
Укрзализныця получила современные купейные вагоны повышенной комфортности 08
Фото: Укрзалізниця


В следующем году "Укрзализныця" планирует заказать у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" еще 200 вагонов.

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Топ комментарии

  • Aleksii Rodin
    Я конечно извиняюсь, но... Посмотрите на гребаную ржд, или мы по классике? Неужели наши ребята не могут сделать что то более футуристическое? Это ж реально какие то стандарты прошлого века, новое но не то, что хочется видеть в 21 веке хотя справедливо замечу, что... Видеть хочется не это, а TGV, чтоб со львова в киев за три часа, а со львова в запорожье не 24часа, а пять, шесть... Ведь это вполне реально
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    нелох в порыве словоблудия говорил не о 250 а о 500 таких вагонов...
  • Oleg Razin
    А так слабо?
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