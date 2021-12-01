Украинский спутник "Сич-2-30" запустят с мыса Канаверал 10 января 2022 года, - Тафтай. ФОТОрепортаж

Изготовленный в Днепре украинский спутник "Сич-2-30" успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке в США. Запуск аппарата намечен на 10 января 2022 года на мысе Канаверал.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский спутник "Сич-2-30", изготовленный в КБ "Южное" в городе Днепр, успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США)", - написал он.

Тафтай отметил, что отправка из Днепра в США состоится в ближайшие дни.

"Государственное космическое агентство Украины и КБ "Южное" сработали без отклонений от графика. Все параметры спутника отвечают предъявляемым техническим требованиям. Как я уже говорил, этот спутник – для гражданских нужд нашего государства", – написал он.

По его словам, уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем.

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"Запуск спутника намечен на 10 января 2022 года", - добавил он.







Фото: Тафтай/фейсбук