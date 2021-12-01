"Слуги народа" в день выступления Зеленского оделись в футболки "За президента. Проти олігархів". ФОТО

Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев пришел сегодня в ВР в футболке с надписью "За президента. Проти олігархів". Позже в Раду стали приходить и другие "слуги народа" в футболке с такой надписью.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В интервью журналистам Гетманцев рассказал, что получил футболку в секретариате фракции. Говоря о том, почему он ее надел, нардеп заявил: "этот лозунг нашей президентской и парламентской кампании, который мы, по существу, внедряем в жизнь".





Он признался, что не знает, сколько его коллег по фракции сегодня придут в футболках.

Отвечая на вопрос, что будет с теми "слугами народа", которые откажутся их одевать, нардеп пошутил: "Вообще, будут ужасные последствия, я даже не знаю, что с такими депутатами делать".









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