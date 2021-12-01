Охрана под трибуной, футболки "За президента! Против олигархов" и сообщение от "слуги народа" - "Столовка работает. Все норм": Рада готовится к выступлению Зеленского. ФОТОрепортаж
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Верховная Рада готовится к ежегодному обращению Президента Владимира Зеленского с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.
Об этом сообщает фотокорреспондент Цензор.НЕТ.
Охрана проверяет место президента Украины.
Проверка трибуны перед выступлением Владимира Зеленского.
Тем временем депутат "слуги народа" Войцеховский Виталий информирует: "Столовка работает. Все норм. Надевайте футболки "Золотоноша вперед".
Вадим Рабинович (ОПЗЖ) просматривает контакты.
Вадим Рабинович (ОПЗЖ) ищет аудиокнигу "Гарри Поттер и философский камень".
"Слуги народа" надели футболки "За президента! Против олигархов".
Фото: Цензор.НЕТ