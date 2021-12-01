Охрана под трибуной, футболки "За президента! Против олигархов" и сообщение от "слуги народа" - "Столовка работает. Все норм": Рада готовится к выступлению Зеленского. ФОТОрепортаж

Верховная Рада готовится к ежегодному обращению Президента Владимира Зеленского с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.