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Охрана под трибуной, футболки "За президента! Против олигархов" и сообщение от "слуги народа" - "Столовка работает. Все норм": Рада готовится к выступлению Зеленского. ФОТОрепортаж

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Верховная Рада готовится к ежегодному обращению Президента Владимира Зеленского с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом сообщает фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 01

Охрана проверяет место президента Украины.

Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 02

Проверка трибуны перед выступлением Владимира Зеленского.

Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 03
Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 04

Тем временем депутат "слуги народа" Войцеховский Виталий информирует: "Столовка работает. Все норм. Надевайте футболки "Золотоноша вперед".

Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 05
Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 06

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) просматривает контакты.

Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 07

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) ищет аудиокнигу "Гарри Поттер и философский камень".

Охрана под трибуной, футболки За президента! Против олигархов и сообщение от слуги народа - Столовка работает. Все норм: Рада готовится к выступлению Зеленского 08

"Слуги народа" надели футболки "За президента! Против олигархов".

Фото: Цензор.НЕТ

Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Могли бы одеть футболки: За Коломойского!, было бы честнее.
  • саша паламарчук
  • Scorpman Y
    Олег Леусенко:
    Про маніакальну ненависть Зеленського до Порошенка.
    Здавалось би, ну з чого така лють? Ти переміг на виборах, це навіть не протиборство в 5% між Ющенко та Януковичем, хоча між ними не було такої ненависті.
    Порошенко достойно програв, привітав. Живи, володарюй, радій.

    Навіть подякуй йому, що залишив тобі у спадок ростучий ВВП, позитивне сальдо в бюджеті, повну казну, потужну армію. Але ні!
    Від прес-конференції до брифінгу ненависть лише наростає, а кількість згадок Порошенка з його вуст геометрично росте.

    Перша причина відома - існування Порошенка перекреслює нікчемного Зеленського. Але то таке, він нарцис і може своєю макітрою так не думає. Тоді ЩО?
    Зеленський не виказує ненависть до Януковича, Путіна, бойовиків на Донбасі, Бойка, Медведчука. Лише Порошенко для нього ворог.

    Відповідь у збігу інтересів:
    Порошенко, майже єдиний з українських політиків - ворог №1 для Кремля.
    Зеленський, як кремлівський проект, апріорі ненавидітиме Порошенко, як і його куратори.
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